乔治亚推迟加入欧盟谈判 首都连两天街头示威

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（法新社乔治亚首都特比利西29日电） 乔治亚政府延后欧洲联盟（EU）的入盟谈判后，数以千计民众连着两天走上街头抗议，警方今天朝示威民众发射水炮和催泪瓦斯。

自从执政党「乔治亚之梦」（Georgian Dream）宣布赢得今年10月国会选举以来，这个黑海国家便陷入动荡。亲欧盟的反对派谴责这场选举造假。

亲西方的总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）与执政党关系紧张，她在电视转播的全国演说中表示：「抗争运动已经展开…我予以声援。」

佐拉比契维利说：「我们将保持团结，直到乔治亚达成目标，也就是重返欧洲道路并举行新的选举。」

乔治亚总理科巴伊泽（Irakli Kobakhidze）昨天发布声明称乔治亚不会在2028年之前寻求展开加入欧盟的谈判，引发反对派愤怒回应，并掀起两天的抗议行动。

法新社记者今天看见，镇暴警察在首都特比利西（Tbilisi）朝国会外投掷鸡蛋和烟火的亲欧盟抗议民众发射水炮和催泪瓦斯。

抗议民众和警方后来爆发冲突，警方在国会外清场，殴打示威民众，部分示威者则向警方投掷物品。

前苏联加盟共和国乔治亚去年12月正式取得欧盟候选国地位。民调显示，乔治亚8成人口支持加入欧盟。