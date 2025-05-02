二战欧洲终战纪念日 川普拟改名为胜利日

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天表示，他打算将现行5月8日二战欧洲终战纪念日和11月11日美国退伍军人节，更名为第二次世界大战及第一次世界大战「胜利日」。

川普（Donald Trump）在自家社群媒体平台「真实社群」（Truth Social）发文说：「我在此宣布，将5月8日重新命名为第二次世界大战胜利日（Victory Day for World War II），并将11月11日更名为第一次世界大战胜利日（Victory Day for World War I）。」

欧盟（EU）于5月8日纪念二战欧洲战场胜利日（Victory in Europe Day），前苏联国家则于5月9日纪念胜利日。有些美国民众也会纪念这一天，不过5月8日并非美国国定假日，也不像在欧洲有这么多人纪念。

川普也在贴文中说：「我们许多盟友和朋友都在庆祝5月8日胜利日，但我们（美国）为第二次世界大战取得胜利付出的贡献，远多于任何其他国家。」

美国前总统威尔逊（Woodrow Wilson）最初将11月11日命名为「停战日」（Armistice Day），主要是纪念1918年第一次世界大战停战日，现在这一天是美国联邦假日退伍军人节（Veterans Day），用来致敬曾在美国军队服役的美国人。