五角大厦拟伊朗地面行动 中东战事最新发展总览
（法新社巴黎28日电） 中东战争最新事态发展一览：
●华邮：五角大厦准备地面行动
华盛顿邮报今天报导，五角大厦正准备在伊朗展开为期数周的地面行动，可能包括对哈格岛（Kharg Island）以及荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）附近沿海地点的突袭，不过美国总统川普（Donald Trump）尚未批准任何部署。
报导引述未具名官员表示，任何地面行动都不会是全面入侵，而是由特种部队与一般步兵部队执行的突袭任务。
●以色列反战示威
数百名民众今天聚集在特拉维夫（Tel Aviv）等城市，抗议中东战争。由于这些抗议行动未获批准，安全部队试图驱离群众。尽管每周现身反战示威的抗议人数似有所增加，但仍远不及去年成千上万走上街头抗议加萨（Gaza）战争的人数。
●伊朗威胁中东美国校区
伊斯兰革命卫队（IRGC）表示，由于美国与以色列空袭炸毁了两所伊朗大学，他们现在将锁定美国位在中东地区的大学校区作为报复目标。IRGC声明要求美国在德黑兰时间3月30日周一正午12时之前发布官方声明，谴责轰炸伊朗大学的行为。
●巴基斯坦斡旋
巴基斯坦成为伊朗与美国之间的重要沟通桥梁，并在双方之间传递讯息。该国外交部表示，沙乌地阿拉伯、埃及及土耳其的外长将于29日、30日在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）举行会谈，讨论「包括缓和区域紧张情势在内的一系列议题」。
●「青年运动」加入冲突
有伊朗撑腰的叶门叛军「青年运动」（Houthi）宣布加入已持续1个月的中东战争，并声称对以色列发射了两枚飞弹。青年运动先前虽未直接介入这场冲突，但曾警告，若伊朗持续遭到攻击就将介入。
●巴黎炸弹攻击未遂案 恐与中东战火有关
法国内政部长努涅斯（Laurent Nunez）今天表示，美国银行（BofA）一栋巴黎建物的炸弹攻击未遂案，疑与不满当前中东战火有关。他告诉BFMTV新闻台，这起事件让他联想到欧洲其他地区发生的类似行动，像在荷兰的一些就是由反对中东战火的人士宣称所为。
●阿联全球铝业设施遭攻击
全球规模数一数二的铝业生产商阿联全球铝业公司（EGA）表示，他们位在阿布达比（Abu Dhabi）的一处厂区在一起伊朗攻击事件中遭受严重损害，根据当局说法，事件造成6人受伤。
●记者遭波及 黎巴嫩谴责
黎巴嫩总统奥恩（Joseph Aoun）谴责以色列在黎巴嫩南部发动空袭，造成3名记者身亡，其中包括真主党旗下「艾玛纳频道」（Al Manar TV）以及亲真主党「马雅丁电视台」（Al Mayadeen）的记者，并称这是「明目张胆的罪行」。
对此，以军表示，他们认为艾玛纳频道的那名记者是「真主党拉德万部队（Radwan Force）情报单位的恐怖分子」。