亚利桑那堕胎禁令惹议 拜登竞选广告批川普乱源

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（法新社华盛顿11日电） 美国亚利桑那州最高法院2天前裁定可执行1864年一项几乎全面禁止堕胎的禁令，招致反弹声浪，总统拜登阵营今天乘势打广告战，将矛头指向前总统川普。

拜登在竞选广告中矢言「誓死捍卫」女性生育权。他说：「你的身体和决定权属于你，不属于政府，更不属于川普。」

这支广告本月将在大选摇摆州亚利桑那州热门节目时段播出，目标受众是民主党向来重视的年轻人、妇女和拉丁美洲裔选民等族群。美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）也预定明天走访亚利桑那州。

民主党与共和党都认为堕胎是11月总统选举一大议题，民主党尤其希望这项议题带动更多选民投票。川普所属的共和党则乐见全国各地有关大规模限制堕胎的措施。

拜登在这支30秒广告中说：「因为川普的关系，数以百万计女性失去了控制自己身体的基本自由，而今女性的生命因此处于危险之中。」

亚利桑那州最高法院本月9日裁定，可执行南北战争时期一项几乎全面禁止堕胎的禁令。这项1864年的立法禁止堕胎手术，除非是为了挽救孕妇性命才能动刀，依法被起诉的医师面临5年有期徒刑。

民主党籍亚利桑那州检察长梅斯（Kris Mayes）表示，她不会执行这项「不合情理」的裁定。这项裁定有14天暂缓执行期，以供提出法律异议。

民主党籍亚利桑那州议员企图推翻禁令，但后来被共和党籍议员挡下。

鉴于种种迹象显示许多选民对右翼反堕胎运动失去兴趣，川普也开始发出模棱两可的讯号。他昨天说，亚利桑那州的裁定「太过头」，消息一出激怒了一些盟友。