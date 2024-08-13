立足瑞士 报道世界
登录

亚利桑那州有效签名过门槛 堕胎权倡议列入11月选票

afp_tickers
此内容发布于
3 分钟

（法新社洛杉矶12日电） 美国亚利桑那州州务卿今天表示，关于堕胎的新倡议获得创纪录的有效签名，因此将列入今年11月大选的选票。选民将加入其他数个州的行列，决定是否扩大堕胎管道。

这项倡议将允许怀孕24周内的孕妇堕胎，比亚利桑那州目前的15周限制还长了许多。

这项倡议同时也增列了诸多例外情况，「以保护孕妇的生命或身心健康」，然而，批评人士主张这可能成为法律漏洞，让孕妇能在怀孕到可存活胎龄（胎儿已可在子宫外独立生存）后堕胎。

民主党人正在寻求让堕胎权成为大选主要议题，尤其是在像亚利桑那州等关键摇摆州。现任总统拜登2020年在亚利桑那州是以约1万票的微弱优势险胜。

亚利桑那州州务卿估计，选民提交了破纪录的57万7971个有效签名，支持让这项倡议列入亚利桑那州选票，远超过通过所需的38万3923个签名门槛。亚利桑那州州务卿方提斯（Adrian Fontes）今天签署让这项倡议列入选票的文件。

以保守派为主的美国联邦最高法院2022年6月推翻全国堕胎权，许多共和党执政的州马上着手或全面禁止堕胎程序。

今年早些时候，亚利桑那州最高法院维持可追溯至1864年的全面堕胎禁令，禁止在怀孕任何阶段堕胎，除非是有必要保住母亲的性命。

这项裁决招致广泛批评，在数名共和党人跑票加入民主党人行列后，于一个月后遭亚利桑那州参议会废除。

亚利桑那州目前禁止怀孕15周内堕胎的规定，允许为了拯救母亲性命的例外情况，但没有增列因性侵或乱伦而怀孕的例外状况。

美国有其他数个州将堕胎权列入11月大选选票，包括科罗拉多州、佛罗里达州、马里兰州、内华达州、纽约州与南达科他州，还有数个州尚未做出决定。

除了亚利桑那州外，另有21个州在「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）遭推翻后制定更严苛的堕胎标准，从全面禁止到实施较早的妊娠期限制等。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 布鲁诺·考夫曼

怎样在中小学生中加强民主教育？

瑞士应该在初中阶段将政治课定为必修科目吗？你在学校中有过怎样的关于民主教育的经历？ 请你分享自己的经历。

参与讨论
16
50 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
39
26 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
65 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团