亚利桑那州有效签名过门槛 堕胎权倡议列入11月选票

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（法新社洛杉矶12日电） 美国亚利桑那州州务卿今天表示，关于堕胎的新倡议获得创纪录的有效签名，因此将列入今年11月大选的选票。选民将加入其他数个州的行列，决定是否扩大堕胎管道。

这项倡议将允许怀孕24周内的孕妇堕胎，比亚利桑那州目前的15周限制还长了许多。

这项倡议同时也增列了诸多例外情况，「以保护孕妇的生命或身心健康」，然而，批评人士主张这可能成为法律漏洞，让孕妇能在怀孕到可存活胎龄（胎儿已可在子宫外独立生存）后堕胎。

民主党人正在寻求让堕胎权成为大选主要议题，尤其是在像亚利桑那州等关键摇摆州。现任总统拜登2020年在亚利桑那州是以约1万票的微弱优势险胜。

亚利桑那州州务卿估计，选民提交了破纪录的57万7971个有效签名，支持让这项倡议列入亚利桑那州选票，远超过通过所需的38万3923个签名门槛。亚利桑那州州务卿方提斯（Adrian Fontes）今天签署让这项倡议列入选票的文件。

以保守派为主的美国联邦最高法院2022年6月推翻全国堕胎权，许多共和党执政的州马上着手或全面禁止堕胎程序。

今年早些时候，亚利桑那州最高法院维持可追溯至1864年的全面堕胎禁令，禁止在怀孕任何阶段堕胎，除非是有必要保住母亲的性命。

这项裁决招致广泛批评，在数名共和党人跑票加入民主党人行列后，于一个月后遭亚利桑那州参议会废除。

亚利桑那州目前禁止怀孕15周内堕胎的规定，允许为了拯救母亲性命的例外情况，但没有增列因性侵或乱伦而怀孕的例外状况。

美国有其他数个州将堕胎权列入11月大选选票，包括科罗拉多州、佛罗里达州、马里兰州、内华达州、纽约州与南达科他州，还有数个州尚未做出决定。

除了亚利桑那州外，另有21个州在「罗诉韦德案」（Roe v. Wade）遭推翻后制定更严苛的堕胎标准，从全面禁止到实施较早的妊娠期限制等。