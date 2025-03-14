亚塞拜然亚美尼亚表示 和平协议已完成谈判待签署

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（法新社亚塞拜然首都巴库13日电） 高加索地区邻国亚塞拜然和亚美尼亚今天表示，他们为了解决彼此间数十年来冲突所进行的谈判已经完成，双方对于1份条约的内文已达成同意，就待签署。

包括俄罗斯、欧洲联盟（EU）、美国和土耳其都在争夺高加索地区（Caucasus）的影响力。若是亚塞拜然与亚美尼亚能够达成协议让关系正常化，将是区域情势的一大突破。

双亚为了争夺现于亚塞拜然境内的亚美尼亚人聚居地区纳戈尔诺．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，简称纳卡区），曾分别在苏联时代末期及2020年进行过战争。亚塞拜然在2023年9月发动24小时闪电攻击后，夺下整个纳卡区。

亚塞拜然与亚美尼亚先前曾数度表示，双方达成结束彼此长期冲突的全面性和平协议指日可待。但两国先前的谈判都未能就任何协议草案达成共识。

不过，亚塞拜然外交部长拜拉莫夫（Jeyhun Bayramov）今天对媒体记者表示：「针对（我方）与亚美尼亚的和平协议内文，相关谈判程序已完成。…有关先前未达共识的2条款，亚美尼亚已接受亚塞拜然的提议。」

亚美尼亚外交部随后也发布声明证实消息，表示「协议草案的谈判已经完成」，「和平协议已准备好签署」。

亚美尼亚总理帕辛扬（Nikol Pashinyan）对这起「重大事件」予以喝采。他并告诉媒体记者，亚美尼亚「已准备好对于和平协议的签署地点和时间展开讨论」。

尽管如此，亚塞拜然单方面发表声明而非与亚美尼亚发表联合声明，遭到叶里凡（Yerevan，亚美尼亚首都）批评，暗示彼此间仍存在紧张关系。