亚塞拜然客机失事悲剧 国际航空运输协会吁彻查

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（法新社日内瓦29日电） 国际航空运输协会（IATA）今天呼吁，对亚塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）致命坠机事件展开彻底、公正和透明的调查。

法新社报导，国际航空运输协会表示，如果调查发现这架客机是由战斗人员击落，就必须将肇事者绳之以法。

这架亚塞拜然航空客机25日坠毁于哈萨克，机上67人中有38人死亡。

亚塞拜然官员曾表示，这架飞机是在准备降落于俄罗斯车臣共和国首都格罗兹尼（Grozny）时，遭俄国防空系统击中。

国际航空运输协会理事长华尔希（Willie Walsh）表示，出于对罹难者和幸存者的尊重，「我们必须查明这场灾难发生的原因，并采取行动以确保事件不再重演」。

他说：「民航飞机绝不应成为军事行动的目标，无论是有意或意外。而包括俄罗斯和亚塞拜然在内，有数个政府都指亚塞拜然航空8243号航班极有可能是军事行动的受害者。因此，当务之急是进行彻底、透明、公正的调查。」

华尔希表示，中期报告应在30天内发布。

华尔希说：「若结论指出这场悲剧是战斗人员造成的，那么肇事者就必须承担责任，接受法律制裁。」

总部位于日内瓦的国际航空运输协会，旗下会员约有340家航空公司，占全球航空运输量的80%以上。（译者：纪锦玲）