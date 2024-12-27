亚塞拜然客机疑遭俄飞弹击落 克里姆林宫警告勿做假设

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（法新社哈萨克阿斯塔纳26日电） 根据多家媒体报导和美国官员今天的说法，亚塞拜然与美国官方认为亚塞拜然客机坠毁是遭到一枚俄罗斯地对空飞弹击中所致；俄罗斯克里姆林宫则警告勿做假设。

亚塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）一架客机昨天因不明原因偏离航线后，在哈萨克西部阿克套市（Aktau）附近坠毁。哈萨克官员表示，机上67人中有38人罹难，29人生还，包括3名儿童。哈萨克卫生部表示，其中11名伤者正在加护病房接受治疗。

哈萨克表示，机上搭载37名亚塞拜然人、6名哈萨克人、3名吉尔吉斯人及16名俄罗斯人。

这架巴西航空工业190型（Embraer 190）客机原定从亚塞拜然首都巴库（Baku）飞往位于俄罗斯南部车臣（Chechnya）格罗兹尼市（Grozny），却在途中偏离航道飞越里海（Caspian Sea）。有关当局仍在调查事故原因。

亲政府的亚塞拜然网站Caliber引述不具名官员说法指出，他们认为是铠甲-S（Pantsir-S）防空系统发射的一枚俄罗斯飞弹击落这架飞机。

「纽约时报」（The New York Times）、欧洲新闻台（Euronews）和土耳其安纳杜鲁新闻社（Anadolu），也都报导这项说法。

部分航空与军事专家表示，这架飞机可能是遭到俄罗斯防空系统意外击落，因为当时飞经一处据报有乌克兰无人机活动的区域。

法国航空事故调查局（BEA）一名前专家说，残骸上似乎有「大量弹片」造成的损坏。他不具名表示，这「令人联想起」马来西亚航空（Malaysia Airlines）MH17班机2014年在乌克兰东部上空遭到亲俄叛军发射地对空飞弹击落事件。

欧洲新闻台引述亚塞拜然政府消息人士说法报导，飞弹在空中的飞机旁边爆炸，弹片击中乘客和机组人员。

一名不具名美国官员也表示，初步迹象显示是俄罗斯防空系统击落这架飞机。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉媒体：「在调查结论出炉前，提出任何假设都是不对的。」

哈萨克国际通讯社（Kazinform）引述一名检察官的话报导，已寻获两个俗称「黑盒子」的飞航纪录器。

亚塞拜然航空起初表示飞机飞过一群鸟，然后撤回声明。