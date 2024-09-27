亚当斯沦为首位遭起诉在任纽约市长

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（法新纽约26日电） 纽约市长亚当斯向来标榜我行我素的「自信」，更因经常出入曼哈顿夜店而引人侧目。亚当斯誓言要做个与众不同的市长，他的自我期许今天兑现，他成为首位被起诉的在任纽约市长。

法新社报导，亚当斯（Eric Adams）遭到包括收贿和收受非法外国竞选捐款等刑事罪名起诉，员警出身的他曾被看好、具备在政坛更上层楼的潜力，如今则因吃上刑事官司而政治前途大逆转。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐导致纽约在社会与经济等层面遭受重创并且枪枝暴力加剧，于是标榜持守中道和展现鲜明打击犯罪形象的亚当斯因此当选纽约市长，成为纽约市第2位非裔市长。

不过，这位（有时候）吃素又夜生活精彩的前人民保母在纽约市远近驰名，或许并非是他卓越的任事能力，而是因他特立独行的作风，以及好逞口舌之快。

例如他向纽约市恶名昭彰的鼠患宣战，不但高薪礼聘一位号称是灭鼠沙皇的防治专家，甚至召开全国城市鼠患峰会；与此同时，亚当斯位于布鲁克林区的市长宅邸「葛瑞西大厦」（Gracie Mansion）却因任由鼠辈横行而频频被开罚单。

有时亚当斯无厘头的金句连发，更是沦为社群媒体的笑柄，最知名莫过于他曾说：「当我坐在成功的餐桌前，讨厌我的人全变成我的服务生。」不过因他今天被起诉而形势骤变，可说是风水轮流转。

当前纽约市正陷入生活开销的危机，包括食品、娱乐与房价飙涨至前所未见的水准之际，亚当斯的民意支持度惨不忍睹，一度低于奎尼匹克大学（Quinnipiac University）开始做民调将近30以来的历任市长。