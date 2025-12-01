亚洲洪患死亡破千 重灾区印尼斯里兰卡军方驰援

（法新社巴东1日电） 亚洲多地近期发生致命洪患与山崩，截至今天为止，死亡人数已突破1000人，灾情最严重的斯里兰卡和印尼已派遣军队协助灾民。

不同天气系统上周为整个斯里兰卡全境与印尼苏门答腊大部分地区、泰国南部及马来西亚北部带来持续性的大豪雨。

连日的雨势让居民被困在屋顶等待船只或直升机救援，整个村庄因此与外界失联，无法获得救助。

印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天抵达北苏门答腊省（North Sumatra）时表示：「希望最严重的情况已经过去。」

他还说，政府「现在的首要任务就是如何尽速送达必要的援助」，特别着重于部分仍与外界隔绝的地区。

普拉伯沃面临日益增大的压力，要求其针对已造成至少502人死亡、逾500人失踪的洪水与山崩灾情，宣布国家进入紧急状态。

与斯里兰卡总统迪桑纳亚克（Anura Kumara Dissanayake）不同，他至今尚未公开呼吁国际援助。

这是印尼自2018年苏拉威西岛（Sulawesi）发生大地震，引发海啸造成逾2000人罹难以来，伤亡的最惨重的天灾。

在斯里兰卡方面，政府呼吁国际援助，并动用军用直升机救援因洪患与山崩受困的民众。

斯里兰卡官员今天说，已至少有340人丧生，仍有更多人失踪。