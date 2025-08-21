The Swiss voice in the world since 1935

亚马逊森林火灾面积锐减　巴西迎气候峰会添利多

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社里约热内卢20日电） 环境监测平台「巴西生态系统地图」今天表示，亚马逊雨林7月因火灾焚毁的面积较去年同期锐减65%，这对正准备主办联合国气候变迁大会的巴西政府是一大助力。

卫星影像显示，世界最大热带森林亚马逊上个月有14万3000公顷土地遭大火焚毁，与去年同期在历史性干旱下创下火灾纪录的数字相比显着下降。

这个数字是自「巴西生态系统地图」（MapBiomas）2019年开始每月以卫星勘测火灾损失以来的最低纪录，距离巴西总统鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在亚马逊城市贝伦（Belem）主办联合国气候变化纲要公约第30次缔约方会议（COP30）仅剩3个月时间。

巴西全国7月有74万8000公顷土地被大火吞噬，较去年下降40%。

今年1月至7月间，巴西全国累计烧毁245万公顷土地，与2024年同期相比下降59%。

亚马逊环境研究所（Amazon Environmental Research Institute）研究员马腾奈克森（Felipe Martenexen）将火灾情况改善归因于今年「更强烈、更持续的雨季」。（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

美国推出的新贸易规则将对你的生活产生影响？

您认为美国关税政策会对您的生活产生什么影响？请留言分享你的看法。

参与讨论
13
14 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Giannis Mavris

您如何看待自己所在大洲的未来？

有些大洲似乎承载着未来的希望-它们的发展态势持续向好。但现实情况究竟如何？

参与讨论
16
12 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Céline Stegmüller

您的祖辈中，有瑞士人吗？您打算去瑞士走访他们曾经居住的地方吗？

如果您想探知自己的祖辈在”为了寻求更好生活“而离开瑞士之前的经历，我们很希望听到您寻根问祖的故事。

参与讨论
30
57 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团