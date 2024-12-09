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人去楼空 叙利亚民众将阿塞德豪宅当景点

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（法新社大马士革8日电） 欧玛（Abu Omar）在被驱逐的叙利亚总统阿塞德富丽堂皇宅邸中漫步，他说「这个人长期压迫我」。

44岁的欧玛表示：「我正在拍照，因为我很高兴能在他的房子里。」他一边说着，一边展示着他用手机拍摄的照片。

据俄罗斯新闻机构报导，阿塞德逃离该国，叛军在为期11天的闪电攻势中控制了首都，阿塞德离开后，欧玛与其它数十人进入阿塞德家中。

「我是来报仇的。他们以令人难以置信的方式压迫我们，」欧玛在高档的马利基街区的建物群中补充说。

兴高采烈的男人、女人和孩子们茫然地在家里和广阔的花园里漫步，房间里空荡荡的，除了一些家具和扔在地板上的阿塞德肖像。

叙利亚首都的居民在街头欢呼，反抗军宣告「暴君」阿塞德下台。

13年前，阿塞德镇压反政府抗议，引发叙利亚内战，这场内战吸引了外国势力和圣战士，夺走超过50万人的生命。

网路今天流传的影片显示，人群偷看阿塞德官邸的卧室，该住宅以前禁止一般公民进入。

在经历十多年的战争和西方制裁后，叙利亚因接二连三的经济危机而陷入困境，每天持续数小时的停电已成为现实。

据联合国称，大多数人口已陷入贫困。

自一周前反抗军突然发起攻势，阿塞德就没再公开发声。2名高级军官表示，阿塞德今天稍早已从大马士革飞往他处。反抗军则声称已进入首都，且未见任何军队部署的迹象。

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