移民瑞士的人多数会几年后离开

每100名移民来瑞士的人当中，大约有50到60人会在几年后离开瑞士。我们这里解释一下这其中的原因。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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移民国瑞士：很多人想来，很多人想走
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移民瑞士对很多人来说是可望而不可即的梦想，以至于我们几乎忽略一个事实：并不是每个来到瑞士的人都会留下。在这个阿尔卑斯山国，迁出人口的比例其实很高。每年离开瑞士的9万多名外国人都是谁？
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瑞士四成居民有移民背景-他们都是些什么人？
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瑞士约四成人口有移民背景，这一高比例在全球范围内位居前列。尽管瑞士庇护制度常引人关注，但数据显示，真正通过庇护身份定居的人只占少数，而绝大多数移民是为工作而来的欧洲人。
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移民给瑞士带来的不仅是负担更有繁荣
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瑞士是一个移民输出国，与此同时又有大量移民涌入。最近几年欧洲经济发展颓势尽显，与邻国相比，瑞士的经济尚还稳健，这与它吸收了不少精英人士息息相关，其中也不乏从德国、法国高校毕业的中国莘莘学子。“这是开放、全球化国家的典型特点，”政治分析家Michael Hermann说，以下是对他的采访。
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(编辑：Samuel Jaberg，编译自法语：瑞士资讯中文部/dh)
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瑞士对移民的看法已经“过时”
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瑞士因其政治人文和自然环境优势，以及高额的薪资成为高度国际化的国家。前往瑞士的移民一度以寻求庇护的难民为主，如今，大量的高素质移民为推动其经济增长做出了巨大贡献。
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移民國瑞士：很多人想來，很多人想走
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移民瑞士對許多人來說是可望而不可即的夢想，以至於我們幾乎忽略一個事實：不是每個來到瑞士的人都能留下，或願意留下來。在這個阿爾卑斯山國，遷出人口的比例其實很高。每年離開瑞士的9萬多名外國人是誰？
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