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移民瑞士的人多数会几年后离开

系列 瑞士的移民, 第1篇::

每100名移民来瑞士的人当中，大约有50到60人会在几年后离开瑞士。我们这里解释一下这其中的原因。

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我撰写基于数据分析和可视化的深度原创报道，涵盖广泛议题，包括瑞士在全球贸易中的角色、气候变化及人口趋势。 我在法国出生并长大，在里昂学习国际关系，并于2011年毕业于里尔新闻学院。我自2012年起居住在瑞士，并在瑞士法语广播电视台RTS工作了八年后，于2020年加入瑞士资讯。

我负责管理英语部的新闻传播和社交媒体渠道，并撰写英文新闻文章。 我学习了现代语言、英语和俄语文学，并在加的夫完成了国际新闻学硕士学位。之后，我在曼彻斯特的BBC教育部门工作了数年，之后移居瑞士。

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