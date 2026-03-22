人权团体担忧 巴基斯坦透过抓人扼杀言论自由

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（法新社伊斯兰马巴德22日电） 巴里（Mavra Bari）原本打算参加在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）举行的国际妇女节游行，却在狭小的牢房里度过这一天。

这原应是庆祝活动的日子，却变成令人恐惧的12小时煎熬：空间窒息、马桶损坏，空气中弥漫着潮湿水泥与汗水的气味。

和她一同被关押的还有其他30多人，当中有男有女，也有儿童。

现年36岁的社会学者暨社运人士巴里说：「我们被关在可怕的牢房里，还遭到殴打。」

法新社记者目睹这些被释放的人。他们看来都因这次经历受到惊吓，有些人则有瘀青、肿胀等受虐迹象。

在警局外，一名男子哭着说：「我女儿只是来这里观察游行……她完全没有犯事。」

表面上看，妇女节游行就和世界各地类似活动一样，理应不会让伊斯兰马巴德当局或军方高层感到忧心。

总理夏立夫（Shehbaz Sharif）本人3月8日在X平台上发文表示，赋予妇女权利是「我的政府对巴基斯坦发展愿景的核心」。

他还写道「今天，我们要庆祝她们的坚韧、韧性、领导力，以及她们对家庭、社区和国家的宝贵贡献」

然而，人权监督团体一再表达对巴基斯坦当局日益以逮捕手段打压言论自由及和平集会的担忧。

国际特赦组织曾警告，巴基斯坦「异议空间正萎缩」，当局运用任意拘留、武力以及对集会的种种限制。

遭拘禁的人，通常很少被告知原因。