人权组织：中国海洋石油在东非开发计画侵害人权

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（法新社奈洛比12日电） 人权组织今天公布报告指控，法国道达尔能源集团（TotalEnergies）和中国海洋石油公司（CNOOC）在东非国家乌干达及坦尚尼亚的大型石油开发计画「严重侵害人权」。

法新社报导，这项价值100亿美元的投资案包含在乌干达西北部亚伯特湖（Albert Lake）地区钻探石油，以及建造一条1443公里长的管线，将原油运送到坦尚尼亚的印度洋港口坦噶（Tanga）。

这项开发案拥有乌干达总统穆塞维尼（Yoweri Museveni）的支持，但多年来也一直受到环保人士反对，他们认为开发计画威胁到当地脆弱的生态系统和人民。

国际人权联盟（FIDH）、环境与发展公民响应组织（CRED）和无国界律师组织（Lawyers Without Borders）撰写的一份100页报告指称，开发计画期间出现「过多的安全措施、镇压、侵犯土地权、强迫搬迁和贪污」。

报告更指控，乌干达军队殴打并骚扰当地渔民，还有军人和企业人员犯下性暴力案件的相关纪录。

报告提到，最严重的侵权行为发生在翠鸟（Kingfisher）油田及其周边地区。

乌干达当局谴责这项报告，政府发言人巴约穆西（Chris Baryomunsi）告诉法新社：「这些指控相当荒谬且毫无根据。」

他还说，「抹黑行动」不会阻止这项开发计画。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）