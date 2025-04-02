人权组织：川普言论成武器 多国用来打压NGO、媒体

afp_tickers

3 分钟

（法新社日内瓦2日电） 多个人权团体示警，美国总统川普及其官员在削减美国政府对外援助时所使用的词汇，正被一些国家的政府利用来攻击非政府组织（NGO）和独立媒体。

这些人权团体指出，在部分东欧国家及其他地方，一些因为揭露贪腐和政府缺乏透明度而长期遭污名化及呼吁停止资助的公民社会团体，如今还得应付川普（Donald Trump）式的言论打击。

人权之家基金会（Human Rights House Foundation）主管艾瑟罗德（Dave Elseroad）告诉法新社，川普政府的说词「正遭到东欧和东南欧各地的专制者和独裁者以即时方式作为武器，来合理化并加深对独立媒体、非政府组织及捍卫人权人士的打压」。

从匈牙利、塞尔维亚、乔治亚到波士尼亚，一些致力于提升民主化程度的非政府组织和独立媒体现在都不时听到当地官员引用白宫说法来为自身反对立场辩护。而可被他们引用的说法不仅范围广大，且层出不穷。

例如川普曾称美国国际开发总署（USAID）是由「激进的疯子管理」，他的亿万富翁顾问马斯克（Elon Musk）也称呼这个机关是「犯罪组织」，有必要如「放入碎木机」般彻底摧毁。

国际透明组织（Transparency International）匈牙利分部法律事务主管李格提（Miklos Ligeti）指出，这些说词「正大大鼓舞布达佩斯（Budapest，匈牙利首都）、贝尔格勒（Belgrade，塞尔维亚首都）、布拉第斯拉瓦（Bratislava，斯洛伐克首都）或巴尼亚卢卡（Banja Luka，波士尼亚-赫塞哥维纳主要城市）当局使用的（攻击）言论」。

无国界记者组织（Reporters Without Borders）的欧洲联盟（EU）暨巴尔干地区主管查莱（Pavol Szalai）表示，有一连串国家的领导人正在利用美国国际开发总署遭到川普暂停运作这件事，来攻击曾接受这个机关资助的媒体。

查莱指出，这类团体正遭受双重惩罚，一方面他们「一夕间失去经费」，同时又面临愈来愈强的「恫吓」攻势。