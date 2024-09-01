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人质家属号召罢工 要求以色列政府达成释放协议

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列人质的家属呼吁全国民众从今天晚间开始进行大罢工，施压政府达成协议，确保仍被关押在加萨走廊（Gaza Strip）的人质能被释放。

以色列军方在加萨走廊南部拉法市（Rafah）的一条地道寻获6具人质遗体后，激起人质家属的愤慨和怒气，因此号召发动罢工。

倡议团体「人质及失踪家庭论坛」（Hostages and Missing Families Forum）呼吁「大众加入大规模示威，要求国家全面停止行动，并立即执行释放人质的协议」。

「人质及失踪家庭论坛」敦促以色列人参与今天晚间在特拉维夫（Tel Aviv）举行的示威，并请求该国强大的以色列总工会（Histadrut）参与罢工。

以色列反对派领袖拉皮德（Yair Lapid）也呼吁进行「大罢工」。他在自身脸书（Facebook）页面写道：「他们还活着，但（以色列总理）尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他的死亡内阁决定不救他们。」

「还有一些人质活着，我们仍然可以达成协议。」

数家企业宣布了支持人质家属的措施，其中包括连锁影城Lev和一些餐厅，他们表示，将在今晚停止营业以示支持。

自巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日对以色列发动突袭，引发战争后，被掳人质的亲友每周都会举行示威，抗议尼坦雅胡的右翼政府。

巴勒斯坦武装组织在突袭中掳走251名人质，目前有97人仍被扣在加萨走廊，以军称其中33人已死亡。

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