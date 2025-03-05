今年诺贝尔和平奖逾300人或组织获提名 川普有望角逐

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（法新社奥斯陆5日电） 诺贝尔协会（Nobel Institute）今天表示，今年诺贝尔和平奖有超过300个人士或组织获得提名。目前已有政治人物声称，他们已提名美国总统川普和教宗方济各角逐这个奖项。

法新社报导，诺贝尔协会发表声明指出，今年诺贝尔和平奖有338个候选者获得提名，包括244名人士及94个组织。根据挪威诺贝尔委员会规定，送交委员会的候选人名单至少会保密50年。

美国共和党籍众议员伊萨（Darrell Issa，另译艾萨）3日曾在社群媒体X发文，宣布他将提名川普（Donald Trump）角逐诺贝尔和平奖，并称「没有人比他更值得获奖」。

美国媒体随后引述伊萨办公室说法，伊萨提名川普是基于川普在中东问题的努力。

川普过去也曾被提名为诺贝尔和平奖候选人，但今年的提名将特别引人注目。川普先前与俄罗斯展开对话，商讨俄乌战争，改变了美国外交政策走向，引发争议并且震惊欧洲盟邦。

此外，挪威国会议员今年曾告诉国内媒体，他们已提名北大西洋公约组织（NATO）前秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）、联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）及教宗方济各（Pope Francis）角逐这个奖项。