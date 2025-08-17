从洪涝到干旱 极端气候再迫使阿富汗人流离失所

（法新社喀布尔17日电） 阿富汗40多年不断的战乱迫使人民流离失所，但目前的和平并未带来缓解，在气候变迁冲击下，民众不得不再度背井离乡，生计难以为继。

根据联合国国际移民组织（IOM），从2021年美国军队撤出阿富汗、伊斯兰基本教义组织塔利班（Taliban）重返执政以来，洪水、干旱及其他气候变迁造成的环境灾害，已成为阿富汗人民流离失所的主要原因。

国际移民组织7月曾引述其「气候脆弱性评估」（Climate Vulnerability Assessment）报告指出，在2025年初，阿富汗全国有将近500万人受到（气候变迁）影响，近40万人流离失所。

拉苏利（Abdul Jalil Rasooli）居住村庄位于遭受旱灾的阿富汗北部地区，他眼睁睁看着他们的生计随着农作物枯萎而逐渐消亡。

早在10年前，干旱就已经迫使这座村庄的许多人离开家园，前往巴基斯坦和伊朗。

如今，他们已经返回家园，但是为了打零工，而非耕种土地。

64岁的拉苏利表示：「一切都归结于水。水资源短缺毁了一切，不仅摧毁农耕，树木也枯萎，再也无法耕种了。」

气候变迁之下，阿富汗降雨不是太少，就是太多。

阿富汗中部迈丹华达克省（Maidan Wardak）几座村庄的社区领袖卡西姆（Mohammad Qasim）说道：「气候变了」。当地于今年6月遭暴洪侵袭。

18岁的当地民众瓦希杜拉（Wahidullah）一家人因房屋毁损而无家可归，他们养的牲畜也被淹死。

他还指出：「我们担心，如果再次发生洪患，我们会一无所有且无处可去。」