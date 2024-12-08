从激进分子转向务实 叙利亚反抗军领袖欲打造温和形象

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（法新社大马士革8日综合外电报导）叙利亚反抗军今天宣称推翻总统阿塞德并结束社会复兴党（Baath Party）数十年执政。分析家说，反抗军领导人乔拉尼是务实激进分子，欲将自己打造成形象较温和的领袖。

叙利亚反抗势力稍早宣布首都大马士革「自由了」，并称总统阿塞德（Bashar al-Assad）已搭机出逃。叙利亚总理贾拉利（Mohammed al-Jalali）则说，他已准备好和人民选出的任何领导阶层「合作」。

乔拉尼（Abu Mohammed al-Jolani）领导的伊斯兰主义团体沙姆解放组织（Hayat Tahrir al-Sham, HTS），源于盖达组织（Al-Qaeda）在叙利亚的分支。

乔拉尼是极端主义者，但他为了自身目标会展现较温和的姿态。反抗军今天进入大马士革时，乔拉尼下令所有在场部队不得接近公务机关。

他本周稍早曾说，进攻目标是推翻阿塞德；这番攻势让政府军接连失去对国内许多城市的掌控。

乔拉尼2016年跟盖达组织断绝关系以来，一直设法将自己打造成形象较为温和的领袖，但至今未能消除分析家与西方政府的质疑，他们仍把沙姆解放组织列为恐怖组织。

伊斯兰政治专家裴瑞特（Thomas Pierret）告诉法新社：「他（乔拉尼）是务实的激进分子。」

乔拉尼生于1982年，在大马士革自治市梅泽赫（Mazzeh）一个富裕家庭长大，求学阶段是好学生。 根据独立媒体「中东之眼」（Middle East Eye）的报导，美国2001年9月11日遭遇恐怖攻击后，乔拉尼首次被圣战思想吸引。

报导写道，出于对9/11事件恐攻者的敬佩，乔拉尼的人生开始浮现圣战主义的初步迹象，例如他开始在大马士革郊区参加秘密讲道。

以美国为首的盟军于2003年3月入侵伊拉克后，乔拉尼离开叙利亚而前去参战，还加入位于伊拉克的盖达组织。

乔拉尼在支持者眼里是务实主义者，在对手眼中则成了机会主义者。乔拉尼2015年5月曾表示，他与极端组织伊斯兰国（Islamic State）不同，他无意对西方发动攻击。

他还宣称，如果阿塞德垮台，不会对总统家族所属的伊斯兰教什叶派分支阿拉维派（Alawite）展开报复攻击。

乔拉尼与盖达组织断绝关系，并称此举是为了让西方没有理由攻击他领导的组织。裴瑞特指出，自此之后，乔拉尼持续寻求走上成为可靠政治家的道路。

或许是意识到沙姆解放组织引发的恐惧与仇恨，乔拉尼在反抗军攻入叙利亚第2大城阿勒坡（Aleppo）后向民众发表演说，安抚他们在新政权之下不会受到伤害。

位于叙利亚北部的阿勒坡，住有数以万计的基督徒。