以军将扩大对黎巴嫩地面行动 中东最新战况一次看

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（法新社巴黎22日电） 中东战事进入第23天，以军表示，以色列针对伊朗和真主党的战斗还将持续数周，并将扩大在黎巴嫩的地面行动。

以下是中东战争的最新事态发展。

● 伊拉克武装组织延长暂停攻击美使馆

伊拉克境内获伊朗支持的武装组织真主党旅（Kataeb Hezbollah）表示，将延长于19日宣布对美国驻巴格达大使馆为期5天的暂停攻击令。

自中东战争爆发以来，亲伊朗的武装团体几乎每天都声称对美国在伊拉克与中东各地的利益发动攻击，同时这些团体也成为攻击目标。

● 黎巴嫩称伊朗指挥真主党作战

黎巴嫩总理萨莱姆（Nawaf Salam）指出，伊朗革命卫队正在指挥真主党对以色列的作战行动。萨莱姆接受哈达斯电视台（Al- Hadath）访问时，再度抨击真主党对以色列发射火箭弹，导致黎巴嫩卷入这场中东战争。

● 以色列将扩大在黎巴嫩地面行动

以色列国防军（IDF）总参谋长萨米（Eyal Zamir）表示，军方将扩大在黎巴嫩针对伊朗支持的激进组织真主党（Hezbollah）的地面行动，并警告这场攻势「才刚开始」。

● 战事还将持续数周

以色列军方发言人德弗林（Effie Defrin）准将在电视简报中说，以色列针对伊朗和真主党的战斗，预计还将持续「数周」之久。

● 伊拉克发动空袭

伊拉克有关当局表示，已在巴格达南方对具影响力的亲伊朗武装团体「人民动员」（Hashed al-Shaabi）据点发动3次空袭。人民动员是前准军事联盟，是伊拉克正规武装部队的一部分，其中也包含一些亲伊朗团体。

伊拉克官员告诉法新社，这些空袭是在巴格达国际机场（Baghdad International Airport）的美国外交与后勤中心遭遇攻击后发生的。

● 以色列调查平民死亡事件

针对以色列北部边境一名平民座车遭火箭「直接命中」身亡的事件，以军表示正展开全面调查。虽然黎巴嫩真主党宣称发动攻击，但以军不排除该男子是死于自家部队误击的可能性。

● 约旦河西岸纵火案

巴勒斯坦居民表示，以色列屯垦者在遭占领的约旦河西岸袭击数座村庄，纵火焚烧建筑与车辆，这是自战争爆发以来，以色列人在当地多次杀害巴勒斯坦人后，所爆发的最新一起暴力事件。

● 黎巴嫩谴责以色列空袭

针对以军空袭黎巴嫩南部桥梁等基础建设，黎国总统奥恩（Joseph Aoun）痛批此举是「地面入侵的前奏」。以色列国防部长则反驳，空袭是因相关设施遭伊朗支持的真主党利用，才下令精准打击。

● 伊朗威胁封锁荷莫兹海峡

美国总统川普日前扬言，若伊朗不开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），就会打击摧毁该国多座发电厂；伊朗军方作战指挥部「哈塔姆安比亚中央总部」（Khatam Al-Anbiya）在国营电视发表声明表示，如果美方对电厂的威胁付诸实施，德黑兰当局将采取彻底封锁该水道等措施。

● 尼坦雅胡发誓追击革命卫队高层

以色列总理纳坦雅胡（Benjamin Netanyahu）视察先前遭伊朗飞弹袭击的南部城镇阿拉德（Arad），矢言将「亲自」追缉伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）高层。

● 世卫示警

世界卫生组织（WHO）警告，伊朗与以色列核设施周边的袭击已使中东战局进入「危险阶段」。秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社群平台X发文，呼吁各方保持最大限度军事克制，避免引发核子事件。