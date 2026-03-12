以军称遭真主党射200枚火箭 战争爆发以来最大规模

（法新社耶路撒冷12日电） 以色列军方今天表示，伊朗的盟友━黎巴嫩武装组织真主党（Hezbollah）昨晚朝以色列发射约200枚火箭，为战争爆发以来最大规模的攻击。

色列军方发言人修夏尼中校（Nadav Shoshani）在简报会中告诉记者：「昨晚，真主党与伊朗同步发动攻击，朝以色列各地城镇及社区发射火箭与无人机。」

「数量约为200枚火箭及约20架无人机，同时还有伊朗发射的弹道飞弹。」

修夏尼表示，这是开战以来真主党最大规模的攻击。

但他补充道：「我们有良好的空防并迅速应对，因此伤亡轻微，仅有2、3起直接命中事件…以及少数平民轻伤。」

与此同时，在伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）宣称与真主党对以色列发动同步攻击后，黎巴嫩外交部长拉吉（Youssef Raggi）表态反对任何干预黎巴嫩内部事务的行径，并称已召见伊朗代办。

以色列今天也空袭黎巴嫩首都贝鲁特市中心靠近政府总部的两栋建筑物。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency）今天则报导，以色列对黎巴嫩大学（Lebanese University）南贝鲁特校区发动无人机攻击，造成两名学者丧生。

该校区位于被真主党掌控的贝鲁特南郊边缘，在真主党与以色列的上一场战争中曾幸免于难。