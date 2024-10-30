以军空袭加萨住宅区 酿近百平民亡

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（法新社加萨市29日电） 加萨民防机构表示，以色列今天对一个住宅区发动空袭，造成近100人丧命、数十人受伤；在以色列对加萨和黎巴嫩展开攻势之际，救援人员正全力搜寻幸存者。

以色列主要盟友及支持者美国说，这场空袭酿成众多孩童死亡，「令人震惊」。

值此之际，以色列国会以压倒性多数表决同意，禁止联合国近东巴勒斯坦难民救济工作署（UNRWA）在其境内运作，因而招致国际社会强烈反弹。UNRWA是在加萨（Gaza）和被占领的约旦河西岸为巴勒斯坦人提供服务的主要联合国援助机构。

巴勒斯坦救援人员和绝望的家属都聚集在加萨北部贝特拉希亚镇（Beit Lahia）一栋遭受重创的5层楼建物周围。

一具烧得焦黑的遗体悬在楼上窗边，裹着毯子的遗体在街上排成一排，家属忙着辨认自己的亲人。

加萨民防机构发言人巴萨尔（Mahmud Bassal）告诉记者，死亡人数已上升至93人，另有约40人被埋在瓦砾堆中，下落不明。

以色列军方表示，正在研究关于这波空袭的报告。以色列军方稍早表示，以军部队在加萨击毙40名巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）战士，并折损了4名军人。（译者：刘文瑜/核稿：曾依璇）