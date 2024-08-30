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以军约旦河西岸用兵 两天来巴勒斯坦人至少16死

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（法新社巴勒斯坦图卡瑞姆29日电） 以色列今天在约旦河西岸占领区展开大规模军事行动，两天来造成至少16名巴勒斯坦人丧命；联合国担心此举「无疑是在已爆炸的局势火上浇油」 。

法新社报导，以色列军方表示从28日一早在约旦河西岸北部展开「反恐」行动以来，已有16名巴勒斯坦人丧生，巴勒斯坦卫生部门也通报相同数字。以巴双方在数字上都有所修正。

世界卫生组织（WHO）表示，以色列已同意从9月1日起在加萨局部进行至少3天「人道暂停军事行动」，供当地民众能接种疫苗，加萨确诊首例一度消除的小儿麻痹病例。

以色列当局未立即答覆法新社询问。但以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu ）28日表示，这3天措施并非战争停火协议。

在约旦河西岸，以色列装甲车纵队在部队和飞机的支援下出动，之后士兵包围位于土巴斯（Tubas）、图卡瑞姆（Tulkarem）与哲宁（Jenin）的难民营，并与巴勒斯坦武装分子交火。

以色列军方表示今天击毙7名武装分子，其中5人在图卡瑞姆难民营。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼吁「立即停止这类举动」，因为「这无疑在约旦河西岸已然爆炸的局势火上浇油」。（译者：纪锦玲）

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