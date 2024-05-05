以军袭击约旦河西岸村庄 造成5名巴勒斯坦人死亡

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（法新社约旦河西岸图卡瑞姆4日电） 以色列军方表示，今天在约旦河西岸（West Bank）长达12小时的围困行动中，击毙5名被困在建筑物内的巴勒斯坦「恐怖分子」。

巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）旗下武装团体艾兹丁・卡萨姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）通报有3名战士死亡，包括其约旦河西岸北部城镇图卡瑞姆（Tulkarem）领导人阿迪布（Alaa Adib）。

一名法新社摄影记者在约旦河西岸北部城镇图卡瑞姆（Tulkarem）附近的迪尔古松村（Deir al-Ghusun）见到大规模军事部署，称以军部署推土机来夷平一座建筑物，并从瓦砾中运出至少一具尸体。

以色列军方和国家安全局（Shin Bet）在联合声明中表示，以军「在图卡瑞姆地区展开长达12小时的大规模反恐行动」。

以色列军方称，部队为「瓦解恐怖分子组织」进入村庄后遭开火攻击，但已透过「实弹、肩射式飞弹和其他武器进行报复」。

一架军方无人机对建筑物发动2次攻击后，工兵接着进入展开「拆除」行动。

联合声明指出：「这起冲突以击毙5名恐怖分子、缴获军事装备及武器零件告终。」