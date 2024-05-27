以军袭加萨平民涉战争罪 国际特赦组织吁ICC法办

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（法新社巴黎27日电） 国际特赦组织（Amnesty International）今天敦促国际刑事法院（ICC）着手调查以色列最近3起攻击，说这3起攻击造成44名巴勒斯坦平民丧生，其中包括32名孩童。

法新社报导，国际刑事法院首席检察官卡林汗（Karim Khan）上周以涉嫌战争罪和违反人道罪为由，申请对以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及巴勒斯坦伊斯兰主义组织「哈玛斯」高层领袖辛瓦（Yahya Sinwar）等人发出逮捕令。

国际特赦组织今天表示，以色列最近发动的3起攻击，其中一次在4月16日袭击加萨（Gaza）中部的马加齐（al-Maghazi）难民营；另两次于4月19日和20日袭击加萨南部的拉法（Rafah），都「进一步证明以军在加萨犯下全面性战争罪行」。

国际特赦组织高阶主管格瓦拉-罗沙斯（Erika Guevara-Rosas）说：「所记录到的种种案例，清楚显示出过去7个月的攻击模式，以军藐视国际法，杀害巴勒斯坦平民，而完全不受惩罚，其草菅人命历历在目。」

在国际特赦组织的自行调查中，访问17名幸存者和目击者，并实地参访一家治疗受伤人员的医院。

国际特赦组织说，4月16日，以色列对马加齐难民营发动空袭，造成10名4至15岁的孩童身亡，以及5名男子丧生，另有十多名居民受伤。

国际特赦组织表示：「炸弹就落在市场街道中心，当时有孩子们在桌上足球台四周玩耍。」

国际特赦组织说，在拉法，两天期间发动的两起攻击造成29名平民身亡。

这个团体指出，4月19日，以色列发射的炸弹击中民众拉德万（Abu Radwan）在西拉法（West Rafah）的住宅，造成家族9人丧生，其中包括6名儿童。

国际特赦组织说，4月20日，一次袭击摧毁了阿布德拉尔（Abdelal）家族在拉法东部的住处，造成20名家人死亡，包括16名儿童。（译者：纪锦玲）