以军近一个月来首度空袭贝鲁特 真主党指挥官丧命

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（法新社黎巴嫩贝鲁特6日电） 亲近真主党的消息人士表示，以色列今天对贝鲁特南郊发动空袭，造成真主党精锐部队一名高阶指挥官丧命，这是贝鲁特南郊近一个月来首度遇袭。

黎巴嫩卫生部指出，以色列也对黎巴嫩南部与东部各地发动空袭，另造成至少11人死亡。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，军队锁定的目标是「真主党（Hezbollah）拉德万部队（Radwan Force）的指挥官」。

亲近真主党的消息人士匿名告诉法新社，「拉德万部队的作战指挥官巴鲁特（Malek Ballout）」遭击毙。

黎巴嫩国家通讯社（National News Agency）报导，「以色列战机发动攻击」，「将目标锁定」南部郊区葛贝里（Ghobeiri），那里是真主党的据点。

法新社记者目击，一栋建筑物在遭遇空袭后沦为断垣残壁，民众纷纷带着家当离开此区。

真主党今年3月将黎巴嫩卷入中东战争后，贝鲁特南部郊区的许多居民早已撤离，尽管停火协议自4月17日起生效，他们至今尚未返回家园。

一名不愿透露姓名的黎巴嫩安全消息人士告诉法新社，这波空袭击中一栋公寓，当时拉德万部队领导层正在公寓内开会。 自4月8日以来，以色列便对黎巴嫩各地发动大规模空袭，迄今已造成超过350人死亡，而贝鲁特与南部郊区一直幸免于以军的袭击，直到今天才首度遇袭。

以色列今天发动空袭之际，美国总统川普表示，「有非常大的机会」能与伊朗达成和平协议。