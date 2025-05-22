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以军鸣枪警告访约旦河西岸外交代表团 多国谴责

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（法新社哲宁21日电） 多国外交官今天访问被占领的约旦河西岸期间，遭以色列军队鸣枪示警，几个支持以色列的国家对此深表不满。

巴勒斯坦自治政府指控以军在约旦河西岸热点城市哲宁（Jenin）附近「蓄意」朝代表团开火，以色列军方对此「不便」表示遗憾。

以色列近期对加萨走廊发动新一波攻势，引发国际强烈谴责与外交压力。

记者在哲宁拍摄到的画面显示，代表团和随行记者在听到枪声后，四处逃窜寻找掩护。哲宁经常成为以色列军事突袭的目标。

一名欧洲外交官表示，这些外交官前往这个地区，是为了了解2023年10月加萨战争爆发以来以色列军事攻击造成的破坏。

以色列军方则说，外交车队偏离批准路线，进入了禁区。

以军表示，军队鸣枪「警告」人群离开，并补充说，没有造成人员受伤，对于他们「造成的不便」表示遗憾。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）的发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）说，这起事件「令人无法接受」。

杜雅里克告诉记者：「正在履行职责的外交官绝不应受到任何形式的枪击或攻击。他们的生命安全必须随时受到尊重。」

「对这些包括联合国人员在内的外交官鸣枪，无论是警告性质还是其他性质，都令人无法接受。」

代表团中的几个国家对此表示愤怒，要求进行调查。

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯（Kaja Kallas）敦促以色列追究相关责任。

比利时、加拿大、法国、德国、义大利、荷兰、葡萄牙、西班牙和乌拉圭也召见了以色列大使，或表示将直接提出抗议。

埃及谴责这起事件违反「所有外交规范」，土耳其则要求立即进行调查。

土耳其外交部表示：「必须立即调查这起攻击事件，并追究肇事者的责任。」

陪同代表团的巴勒斯坦外交部政治顾问迪克（Ahmad al-Deek）谴责「以色列军队的鲁莽行为」。

他说：「这让外交代表团对巴勒斯坦人民的生活有了深刻印象。」

巴勒斯坦通讯社瓦法社（Wafa）指出，这个代表团有来自英国、中国、埃及、法国、约旦、土耳其和俄罗斯等20多个国家的外交官。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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