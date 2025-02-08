以哈停火第5次换囚 3名以色列人质返国

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（法新社耶路撒冷8日电） 根据以色列与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）的加萨停火协议，双方今天进行第5次人质与囚犯交换。以色列军方表示，哈玛斯释放的3名以色列人质已抵达以国领土。

以色列军方发布声明指出：「在以色列国防军（IDF）和以色列安全局（ISA）部队护送下，获释的人质李威（Or Levy）、班阿米（Ohad Ben Ami）和沙拉比（Eli Sharabi）不久前已跨越边界，进入以色列领土。」

以色列军方并表示，获释人质将在以色列南部的接待点与家人团聚。

这些从加萨走廊（Gaza Strip）获释的以色列人质在交换过程中，被哈玛斯蒙面武装分子当作展示品，被迫站在台上示众。以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）对此谴责说，这些人质遭受的待遇已构成「危害人类罪」。

赫佐格在社群媒体平台X发布声明说：「这就是危害人类罪的展现！全世界都必须正视欧哈德、欧尔和艾里（人质名字），他们经历491天挨饿、憔悴且痛苦的地狱般生活后归来，却被可恶的杀人犯冷酷无情地当作展示品示众。」

根据这项停火协议，以色列预计释放183名囚犯。法新社记者在约旦河西岸（West Bank）见到一辆载有获释巴勒斯坦人的巴士离开以色列监狱，接着抵达雷马拉市（Ramallah）。