以德签安全协议 加强反恐与网路防卫合作

afp_tickers

3 分钟

（法新社耶路撒冷11日电） 以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）办公室表示，以色列与德国今天签署一项安全协议，扩大在反恐与网路防卫领域的合作，并指出伊朗和其盟友构成的威胁。

尼坦雅胡办公室声明指出：「伊朗和其代理势力─真主党（Hezbollah）、哈玛斯（Hamas）与青年运动（Houthis）不仅威胁以色列，也威胁区域稳定和国际安全。」

「今天签署的宣言，巩固了以色列与德国在网路安全、反恐和先进科技领域的深度合作。」

声明补充说：「以色列的敌人应该知道：我们随时随地都在关注他们。」

这项宣言由尼坦雅胡与到访的德国内政部长杜布林德（Alexander Dobrindt）共同签署。

尼坦雅胡在另一项声明中表示：「我认为德国与以色列是天生拍档。我们在飞箭三型（Arrow 3）防空飞弹系统上有过合作，也在许多领域展开合作。」

声明指出，这项倡议正式确立了两国安全机构之间广泛的安全伙伴关系。

上个月，德国追加31亿美元（约新台币986亿元）采购飞箭三型防空飞弹。这是由以色列制造，在美国支持下研发的极音速飞弹系统。

双方2023年签署价值约35亿美元的初始采购协议，如今合约总值已达65亿美元。以色列表示，这是该国历来最大规模的军事出口合约。

以色列外交部长萨尔（Gideon Saar）与杜布林德今天稍早举行会谈时，呼吁欧洲联盟（EU）将伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）列为「恐怖组织」。

此时正值伊朗近期爆发致命抗议，伊朗民众最初因不满生活成本飙升与经济恶化发动抗议，随后演变成近年来最大规模的反政府示威。（编译：刘文瑜）