以民众街头抗议战争不断 尼坦雅胡：继续打伊朗

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（法新社特拉维夫4日电） 数百名以色列民众今天在特拉维夫街头集会抗议，他们高举反战标语、呛声总理尼坦雅胡，表示反对伊朗战争。但尼坦雅胡说，保证继续打击伊朗。

在与伊朗冲突期间，以色列政府限制民众大规模集会，即便如此，示威者今天仍聚集在特拉维夫（Tel Aviv）市中心广场。他们手举标语，上面写着「不要轰炸，对话吧！终结无休止的战争」

以色列与巴勒斯坦的草根团体「团结一起」（Standing Together）主任格林（Alon-Lee Green）向法新社表示：「警方想要我们噤声。而我们今天在这里，要求终结对伊朗战争、黎巴嫩战争和加萨（Gaza）战争，同时也要求结束在约旦河西岸（West Bank）的暴行。」

格林说：「在以色列，战争总是不断。如果我们现在不能表达抗议，就永远没有发声的权利。」

法新社报导，格林与多名抗议者，随后就遭警方逮捕。

抗议民众也对政府发动伊朗战争的理由表示质疑，他们 认为尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是在为自己开脱，想要结束他所涉的贪腐官司。

尼坦雅胡因贪腐案正在接受审判，并寻求以国总统的特赦，而美国总统川普也曾多次施压以色列总统赫佐格（Isaac Herzog）能予尼坦雅胡特赦。

今晚，尼坦雅胡发布影音声明，他强调将持续对伊朗军事行动。

尼坦雅胡说：「我向你们保证过，会继续打击德黑兰（Tehran）的恐怖政权，这是我们正在做的事。」（编译：纪锦玲）