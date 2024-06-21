以色列与黎巴嫩真主党再交火 加萨战争可能扩大

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（法新社贝鲁特21日电） 以色列透露已经批准进攻黎巴嫩的计画，而获伊朗支持的黎巴嫩真主党也矢言会用火箭攻打他们的敌人后，以国部队与真主党再度跨界交火，加深各界对于区域冲突的担忧。

真主党（Hezbollah）声称昨天朝以色列北部发射数十枚火箭，以报复黎巴嫩南部遭受致命空袭，且昨天也向以色列的军队及阵地发动数次攻击。

以色列方面则指出，针对黎巴嫩南部的空袭行动，击毙了真主党一名人员。

以色列军方表示，以军战机击中真主党的两个武器存放处和数座设施，同时也发射炮弹「以消除黎巴嫩南部数个地区的威胁」。

今天凌晨，黎巴嫩媒体报导，以色列再对黎巴嫩南部发动攻击。

以色列为了铲除真主党盟友、巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas），在加萨走廊（Gaza Strip）发动的作战已进入第9个月，至于以哈战争是否会扩大，专家们的看法存有分歧。

哈玛斯去年10月7日攻击以色列南部引发加萨战争以来，真主党与以色列军队几乎每天都交火。

以色列的主要军事支持方美国，则一直力劝不要让以黎两国边界的战斗扩大。

根据美方声明，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在华府会见来访的以色列官员时，强调避免黎巴嫩情势进一步升高，以及达成外交解决方案的重要性。

真主党领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）19日透过电视演说警告，如果一场范围更广的战争爆发，以色列没有「一寸地方可以免于被我们的火箭」攻击。