以色列人质在加萨挨饿 家属谴责哈玛斯

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（法新社耶路撒冷2日电） 一名被扣押在加萨近22个月的以色列人质的家人，指责巴勒斯坦武装团体哈玛斯（Hamas）以饥饿折磨他，作为其宣传活动的一部分。

与此同时，根据预测，加萨走廊（Gaza Strip）全数人口9月前将面临严重的粮食不安全，50万人恐陷入饥饿、贫困与死亡，

哈玛斯武装部队连续第2晚发布24岁男子大卫（Evyatar David）瘦骨嶙峋，身处狭窄混凝土地道中的影片，大卫一家对此作出回应。

大卫的家人在声明中表示：「哈玛斯利用我们的儿子进行卑鄙的饥饿宣传，将其作为活体实验。故意让我们的儿子挨饿，作为宣传的一环，是世界上最可怕的行为之一。」

大卫和朋友吉柏亚－达拉尔（Gal Gilboa-Dalal）在以色列南部参加诺瓦音乐节（Nova Music Festival）时遭哈玛斯绑架，哈玛斯那场攻击引发了加萨战争。

他们是被绑架的44名音乐节参与者之一。

2月下旬，哈玛斯发布影片，显示大卫和吉柏亚－达拉尔被关在车内，被迫观看不远处的人质释放仪式。

哈玛斯攻击劫持了251名人质，其中49人至今仍被关押在加萨，根据以色列军方，其中27人已经死亡。