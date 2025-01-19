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以色列人质家属担心停火破裂 眼泪中泛着希望

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（法新社18日电） 巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）入侵以色列南部期间绑走了克菲尔．毕巴斯（Kfir Bibas），他是被关押的最年轻人质，今天刚好是他2岁生日。克菲尔与4岁的哥哥艾利尔（Ariel），还有母亲希利（Shiri）和父亲雅登（Yarden）共同成为以色列人质苦难的象徵。

以色列民众聚集首都特拉维夫要求释放被关在加萨（Gaza）的人质，民众担心加萨停火协议可能会破裂。

在特拉维夫「人质广场」（Hostage Square）的民众克希（Sigal Kirsch）说：「我的车上有两个橘色气球。」这个颜色已成为毕巴斯兄弟的象徵，他们两人都是红发。

哈玛斯2023年11月表示，毕巴斯兄弟和他们的母亲在以色列空袭中丧生，但以色列军方尚未证实他们的死讯。

尽管距首批3名人质获释仅剩12小时，许多民众聚集抗议，由于已有太多次希望落空，他们无法相信人质的困境终于要结束了。

遇害人质蒙德（Avraham Munder）的侄子札希罗（Shahar Mor Zahiro）表示：「一旦他们跨越（加萨）边境与家人团聚，我们或许就能松一口气。」

克希说：「过去一周简直是地狱。」她每周都会参加位于以色列军事总部对面人质广场上的集会。

她说表示：「我们14日确信会签署停火协议…但直到昨晚才签署。所以我们非常非常焦虑。」

以色列和哈玛斯透过调解达成的协议分为3阶段。

不过由于以色列总理尼坦雅胡面临极右派反对停火的压力，抗议者与人质家属担心停火协议将会破裂。

反对协议的极右派以色列财政部长史莫特里奇（Bezalel Smotrich）表示，他将继续留在政府，但总理向他承诺战争将持续。

札希罗谴责战争可能再次爆发的想法。他说：「停止战斗，停止战争，停止一切。不要再开枪，让我们一起疗伤。这真的很重要，否则未来50年这里将变成地狱。」

尼坦雅胡今晚再次让抗议者和人质家属感到焦虑，他说除非哈玛斯提交需要释放的人质名单，否则停火协议无法达成。

尼坦雅胡在电视演说中也表示，以色列「保留重返战争的权利」。

哈玛斯2023年10月7日发动突袭劫持251名人质，其中94人仍关押在加萨走廊（Gaza Strip)，以色列军方宣称已有34人死亡。

停火协议的进程漫长，首批33名人质将在42天内分批获释，接下来的第2与第3阶段仍需协商，这使得停火协议随时可能破裂。

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