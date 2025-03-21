以色列人质遭哈玛斯拘禁491天 获释后怒问联合国何在

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（法新社纽约联合国总部20日电） 刚获释的以色列人质沙拉比（Eli Sharabi）在被哈玛斯拘禁的491天中受尽虐待。他长期遭受苦难，每天都担心遇害，沙拉比今天现身联合国安理会表达了他的愤怒。

法新社等媒体报导，已于2月8日获释、现年53岁的沙拉比在安理会表示：「现在，我在你们面前作证并质疑：联合国在哪里？红十字会在哪里？世界又在哪里？」

沙拉比忆起2023年10月7日的袭击事件时说，我的天堂变成地狱。警报响起，巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）入侵，我被迫与家人分离，再也见不到他们。当时的袭击中，沙拉比的妻子与2个女儿遇害。

「我今天在联合国是想告诉你们，把他们（人质）都带回家。不要再找藉口，不要再拖延。如果你代表人道主义，那就证明这一点。把他们带回家。」

沙拉比回忆说，在被囚禁的491天里，「我大部分时间都被关在哈玛斯的恐怖地下隧道里，被锁链锁住、挨饿、遭被殴打、被羞辱」。这与他上个月接受以色列第12频道采访时分享的内容相似。

沙拉比向安理会表示：「当我被释放时，体重只有44公斤。我瘦了30多公斤，体重几乎少了一半。」

沙拉比说遭囚禁期间，他被绳子或炼条痛苦地绑着，皮肤甚至撕裂。这些束缚从未解除，连上洗手间都有人盯着。「我无法形容那种痛苦，简直就是地狱。」

根据法新社统计官方数据，沙拉比是2023年10月7日哈玛斯袭击以色列期间劫持的251名人质之一，当时的袭击造成1218名以色列人死亡，其中大多数是平民。

沙拉比直到获释后才得知，他的妻子与2个女儿在他被绑架的地点贝里集体农场（Kibbutz Beeri）惨遭杀害。

法国新任驻联合国大使邦纳丰（Jerome Bonnafont）向沙拉比表达法国最深切的慰问，同时也谴责以色列恢复轰炸加萨的作法，称此举无法确保人质获释，并要求以色列结束对加萨形成严重人道危机的封锁。

以色列本月18日空袭加萨导致400多名巴勒斯坦人死亡，这是近18个月战争中死亡人数最多的事件之一，今年1月生效的停火协议也因此粉碎。加萨卫生部表示，大多数受害者是妇女和儿童。