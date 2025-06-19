以色列伊朗冲突延烧 传医院遇袭

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（法新社德黑兰19日电） 以色列与伊朗今天再度交火，以军警告伊朗两座村庄的居民撤离后攻击军事设施。以色列则表示南部有医院遇袭。

两国史上最激烈的冲突延烧到第7天，引发外界担忧可能演变为席卷中东的持久战。

以色列军方表示，今天朝伊朗首都德黑兰周围等地区发动「一系列空袭」，但未说明这波空袭相关细节。以色列稍早表示，已拦截一枚自伊朗发射的「可疑空中目标」。

以色列军方今天凌晨警告伊朗两座村庄的居民撤离，接着对「军事基础设施」发动攻击。

以军以阿拉伯语和波斯语在通讯软体Telegram发文写道：「以色列国防军（IDF）向伊朗阿拉克村（Arak）与洪达卜村（Khondab）的居民、劳工与在场人员发出紧急警告，请他们在IDF打击伊朗政权的军事基础设施前立即撤离。」

以色列军方表示，以色列北部与约旦河谷（Jordan Valley）今天有警报响起，并已拦截从伊朗飞来的两架无人机。

法新社记者说，以色列耶路撒冷（Jerusalem）和特拉维夫（Tel Aviv）今晨持续传出爆炸声响。伊朗媒体报导这是针对以色列的新一波飞弹攻势。

以色列外交部长在社群平台X发文说，以色列南部俾什巴（Beersheba）索罗卡医院（Soroka Hospital）遭到攻击。院方表示多处受损，正在评估伤亡和灾损状况。

以色列非营利的紧急医疗救护组织「红色大卫之星」（Magen David Adom）今天说，伊朗最新一波飞弹攻击造成至少32人受伤。