以色列会遵守加萨停火协议吗？ 伊朗外长：没信心

（法新社德黑兰11日电） 历经两年残酷战争，以色列与巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）日前终于达成第一阶段停火协议，不过伊朗今天表示，他们对宿敌以色列将遵守协议条款没有信心。

伊朗外交部长阿拉奇（Abbas Araghchi）警告说，以色列过去曾多次违反停火协议，「我们完全不信任这个犹太复国主义政权」。

尽管如此，阿拉奇仍重申伊朗乐见以哈停火，还说「我们一向支持任何能够阻止这些（以色列）暴行的计画」。

伊朗外交部9日表示，伊朗「始终支持任何包括停止这场种族灭绝战争、撤离占领部队、提供人道援助、释放巴勒斯坦囚犯以及实现巴勒斯坦人民基本权利的行动与倡议」。

伊朗和以色列6月曾爆发一场为期12天的战争，起因是以色列对伊朗核子与军事设施发动前所未见的攻击。

阿拉奇表示，伊朗已收到由俄罗斯转达的讯息，即以色列不希望与伊朗发生新的冲突。

他补充说：「以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）显然曾在3、4天前通过话。」 阿拉奇说，「尼坦雅胡强调，他无意与伊朗重启战争」，并补充说，已将这项讯息转达给德黑兰驻俄罗斯大使。（编译：刘文瑜）