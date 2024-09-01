立足瑞士 报道世界
登录

以色列全国大罢工 迫达成人质协议

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社耶路撒冷1日电） 以色列士兵在加萨走廊发现6具人质遗体后，以色列主要工会今天要求进行全国大罢工。以色列军方正在加萨走廊对巴勒斯坦好战分子作战。

数以万计以色列人今晚在特拉维夫（Tel Aviv）和其他城��街道上聚集，对政府进行抗议，并且呼吁就释放人质一事达成协议。

军方指出，昨天在加萨南部「拉法（Rafah）地区一条地道」发现6名人质的遗体。

巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列期间挟持251名人质，事件引爆持续中的加萨战争。军方指出，仍被扣留在加萨走廊（Gaza Strip）的97人中有33人已经丧生。

运动组织「人质及失踪家庭论坛」（Hostages and Missing Families Forum）强调，谈判「达成返还人质协议」有其迫切必要性。

声明指出，长达数月调停努力「若未遭拖延、破坏和一再找藉口」，这6名人质「很可能依然健在」。家属要求展开全国性罢工，以迫使政府达成协议。

深具影响力的以色列总工会（Histadrut）会长巴大维（Arnon Bar-David）不久之后就表示，为支持人质，明天「全面罢工」。

他说：「我已经达成结论，唯有我们介入才憾动得了必须遭到憾动的人。从明天上午6时开始，整个以色列经济将会进入全面罢工…出于政治考量导致协议没有进展，这令人无法接受。」

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： 西蒙·布拉德利

你现在不看新闻了吗？为什么？

一份最新报告显示，如今关注新闻的人越来越少。路透社研究所最新发布的《数字新闻报告》显示，近十分之四(39%)的人有时或经常回避阅读新闻。

参与讨论
50
70 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 凯蒂·罗米

你所在国家应采取哪些措施保护生物多样性？

在瑞士，三分之一的物种和一半的自然栖息地濒临威胁。瑞士人将于9月22日就生物多样性动议进行全民投票。

参与讨论
19
19 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： 托马斯·斯蒂芬斯

“没孩子”的假期在瑞士走红，这是一种公开歧视还是成功旅游业策略？

有些人宁愿多付一些钱，也不想在度假时受到孩子们的吵闹声影响。这对我们的社会意味着什么？

参与讨论
76
53 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团