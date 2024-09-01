以色列全国大罢工 迫达成人质协议

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（法新社耶路撒冷1日电） 以色列士兵在加萨走廊发现6具人质遗体后，以色列主要工会今天要求进行全国大罢工。以色列军方正在加萨走廊对巴勒斯坦好战分子作战。

数以万计以色列人今晚在特拉维夫（Tel Aviv）和其他城��街道上聚集，对政府进行抗议，并且呼吁就释放人质一事达成协议。

军方指出，昨天在加萨南部「拉法（Rafah）地区一条地道」发现6名人质的遗体。

巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）去年10月7日突袭以色列期间挟持251名人质，事件引爆持续中的加萨战争。军方指出，仍被扣留在加萨走廊（Gaza Strip）的97人中有33人已经丧生。

运动组织「人质及失踪家庭论坛」（Hostages and Missing Families Forum）强调，谈判「达成返还人质协议」有其迫切必要性。

声明指出，长达数月调停努力「若未遭拖延、破坏和一再找藉口」，这6名人质「很可能依然健在」。家属要求展开全国性罢工，以迫使政府达成协议。

深具影响力的以色列总工会（Histadrut）会长巴大维（Arnon Bar-David）不久之后就表示，为支持人质，明天「全面罢工」。

他说：「我已经达成结论，唯有我们介入才憾动得了必须遭到憾动的人。从明天上午6时开始，整个以色列经济将会进入全面罢工…出于政治考量导致协议没有进展，这令人无法接受。」