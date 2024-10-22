以色列军方轰炸真主党金库 藏数千万美元现金与黄金

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（法新社耶路撒冷21日电） 以色列军方今天表示，以军轰炸真主党金融部门，击中20多个目标，包括一座藏有数以千万计美元现金与黄金的地堡。

以色列与真主党（Hezbollah）持续一年的跨境交火，在9月底演变为全面战争，以军自昨天展开的攻击行动，标志着以色列对真主党的军事行动扩大。

以色列部队现在寻求削弱这个什叶派穆斯林运动资助其军事行动的能力。

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）在电视播出的简报会上说：「以色列空军对这些真主党金融据点发动一连串精准攻击。」

他说：「我们昨晚的主要目标之一是一座地下金库，里头藏有数以千万计美元的现金与黄金。这些金钱被用来资助真主党对以色列的攻击。」他没有明确说明这些金钱是否在攻击中遭摧毁。

哈加里之后提到据称也装满现金与黄金的另一座地堡，是建在首都贝鲁特南部郊区的沙赫尔（Sahel）医院底下，但称这座地堡尚未遭到以色列军方锁定。

哈加里说：「根据我们的评估，这座地堡至少藏有5亿美元的现金与黄金。这笔钱可以用来重建黎巴嫩国。」

沙赫尔医院院长阿勒梅（Fadi Alameh）向法新社表示，以色列的「指控是不实的」。他又说，医院急诊科是身处危险之中仍在运作的唯一部门，里头的医护人员正在疏散。

阿勒梅也是真主党盟友大型什叶派政治运动「艾玛尔」（Amal）的国会议员。他说，他准备让黎巴嫩军队「或其他观察员」前来医院察看，证明这些说法是错的。