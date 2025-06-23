以色列击中伊朗首都监狱 福尔多核设施再传遇袭

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（法新社德黑兰23日电） 以色列国防部证实，以军正在打击伊朗首都德黑兰的政府机构目标，包括恶名昭彰的伊文监狱。伊朗媒体则报导，以国今天对德黑兰南方的福尔多地下核设施进行新一波攻势。

以色列国防部长卡兹（Israel Katz）在社群平台X发文证实，以军今天「正在对德黑兰中心的（伊朗）政权目标及政府镇压机构进行前所未见打击」，其中包括关押政治犯跟异议人士的伊文监狱（Evin Prison）。

伊朗司法部指出，以色列今天的攻势打中德黑兰伊文监狱，导致部分设施受损。伊朗国家电视台也报导，以色列击中该监狱大门。

伊文监狱因关押双重国籍者和西方人士而恶名昭彰，伊朗常把这些人当作和西方谈判的筹码。

以色列其他目标包含伊斯兰革命卫队（IRGC）安全总部、巴勒斯坦广场（Palestine Square）以及隶属IRGC的强硬派民兵组织巴斯杰（Basij）所在建筑。

此外，伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）的报导引述科姆省（Qom）危机管理当局发言人说：「侵略者再次袭击福尔多（Fordow）核设施。」该设施位于科姆省。

美国昨天对伊朗核设施发动空前攻势，福尔多及伊朗第3大城伊斯法罕（Isfahan）、纳坦兹（Natanz）的核设施都在遇袭之列。