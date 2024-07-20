以色列占领巴勒斯坦领土争议 国际法院认定不合法

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（法新社海牙19日电） 联合国国际法院今天发表谘询意见，表示以色列对巴勒斯坦自治区的长年占领属「非法」，呼吁以色列立即停止并结束屯垦建设。

这是国际法院（International Court of Justice）对以色列57年前的占领统治所发出前所未见的全面谴责。

位于荷兰海牙的国际法院今天发表谘询意见，随即遭到以色列痛批「一派胡言」；巴勒斯坦自治政府则表示乐见国际法院做出「历史性」的决定。

国际法院的谘询意见不具约束力，但发表时机适逢以色列对巴勒斯坦武装组织「哈玛斯」（Hamas）战争造成的死亡人数和破坏程度令外界日益担忧。哈玛斯去年10月7日对以色列发动跨境袭击，随后引发以色列报复性攻击。

这份谘询意见也很可能升高以色列面临的外交压力。以色列国会议员昨天表决反对巴勒斯坦建国，称其为「生存威胁」。

国际法院院长萨莱姆（Nawaf Salam）在海牙表示：「法院认定…以色列在巴勒斯坦自治区的持续存在属非法。」

他在海牙和平宫（Peace Palace）宣读认定结果说，以色列「有义务尽快结束其非法存在」。

国际法院还表示，以色列「有义务立即停止所有新的屯垦活动，并（从占领区）撤离所有屯垦者」。

国际法院指出，以色列的政策和做法，包括筑墙，「等于吞并了大片占领区」。

以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）抨击国际法院的意见是「一派胡言」。

尼坦雅胡在声明中表示：「在我们自己的土地上，在我们永恒的首都耶路撒冷，在我们祖先遗产（约旦河西岸占领区）朱迪亚-撒马利亚（Judea and Samaria），犹太人不是占领者。」

巴勒斯坦外交部长马里奇（Riyad Al-Maliki）则称国际法院这项认定是「分水岭时刻」。