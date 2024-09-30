以色列在黎巴嫩展开有限地面行动 打击真主党设施

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（法新社华盛顿30日电） 美国国务院今天指出，以色列目前正对邻国黎巴嫩境内的真主党（Hezbollah）展开有限度地面行动。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）向记者表示：「这是他们（以色列）告知我们的，他们目前正着手有限度行动，锁定边界附近的真主党基础设施。」

以色列军方今天稍早已经宣布，在以国北部接壤黎巴嫩的数个区域设立军事禁区。

以国军方声明写道：「以色列北部的梅土拉（Metula）、米斯加夫安（Misgav Am）和克法吉拉迪（Kfar Giladi）等地已设为军事禁区。」 真主党二把手卡西姆（Naim Qassem）则于领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）遭击毙后的首次电视谈话中表示，「如果以色列决定从陆路进入，真主党战士已经做好准备」。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）稍早指出，地面部队将参与在黎巴嫩南部地区铲除真主党的行动。

葛朗特向部署于边境的战车部队发表谈话说，上周击杀纳斯拉勒是「非常重要一步」，使以国能接近战争目标，让数万名因为真主党飞弹和无人机攻击而流离失所的民众返回家园。