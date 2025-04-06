以色列宣称未对救护车开枪 志工手机影片打脸

afp_tickers

2 分钟

（法新社加萨市5日电） 巴勒斯坦红新月会今天表示，在加萨遇难的救援人员手机内的影片，显示他们生前的最后时刻。影片伴随着巨大的枪响，还看得到救护车和警示灯闪烁。

根据联合国和巴勒斯坦红新月会（Palestine Red Crescent），这名援助人员是3月23日在以色列军队攻击中丧生的15名人道主义工作者之一。

以色列军方曾表示，以军「并未随机攻击」任何救护车，坚称他们是对乘坐「可疑车辆」接近他们的「恐怖分子」开枪。

军方发言人修夏尼（Nadav Shoshani）中校表示，部队对未经以色列当局事先许可且车灯熄灭的车辆开火。

但红新月会今天发布的影片似乎与以军最初说法相矛盾，影片显示救护车在行驶时车头灯亮着，警示灯闪烁。

这段6分42秒的影片显然是在一辆行驶中的车内拍摄，影片中一辆红色消防车和救护车在夜间持续不断的枪声中行驶。

两辆车停在路边的另一辆车旁边，两名身穿制服的男子下了车。

影片中，可以听到两名医护人员的声音，其中一人说「车子，车子」，另一名则回应「好像是车祸」。数秒钟后，枪声响起，萤幕变黑。

红新月会表示，他们在遇难援助人员之一芮德万（Rifat Radwan）的手机里发现这段影片。