以色列屯垦者纵火袭约旦河西岸村庄 多人受伤

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（法新社巴勒斯坦自治区22日电） 巴勒斯坦居民今天表示，以色列屯垦者昨晚在约旦河西岸（West Bank）攻击多个村庄，纵火焚烧建物与车辆；以色列军方事后谴责「任何形式的暴力」。

自中东战争爆发以来，约旦河西岸接连传出以色列屯垦者杀害巴勒斯坦人的暴力事件。

法新社记者在哲宁（Jenin）西南方的芬达库米亚村（Fandaqumiya）看到一栋房屋与数辆汽车被烧得焦黑。在贾卢德村（Jalud），一间医疗中心遭人纵火，清真寺墙面上则留下希伯来文涂鸦。

芬达库米亚村居民艾左毕（Hassan Al-Zoubi）对记者说，大约200名攻击者都是来自附近荷姆希（Homesh）屯垦区的屯民。

他说：「他们在我们眼前纵火，把汽油弹从窗外丢进屋内。」 巴勒斯坦官方新闻机构瓦法社（WAFA）报导，有数名巴勒斯坦人在攻击事件中受伤。

巴勒斯坦红新月会（Palestine Red Crescent Society）今天指出，有10人在约旦河西岸那不鲁斯（Nablus）附近德阿哈塔布村（Deir al-Hatab）的另一起攻击中受伤，其中1人遭实弹击中脚部，另有6人因肢体攻击受伤。

以色列军方表示，「接获以色列平民对建物与财产纵火，以及在当地制造骚乱的通报后」，已派兵前往多个巴勒斯坦村庄。

军方声明指出：「安全部队谴责任何形式的暴力，并将持续采取行动，以维护当地居民安全与公共秩序。」

据巴勒斯坦卫生部统计，自美国与以色列对伊朗开战以来，约旦河西岸已有6名巴勒斯坦人遭屯垦者开枪击毙。

巴勒斯坦当局谴责以色列屯垦者近期发动「恐怖攻击」，还说「这些攻击事件持续严重升温，以色列屯垦区政府必须负起全部责任。」

13个欧洲国家与加拿大驻耶路撒冷外交使团昨天发表联合声明，谴责以色列对约旦河西岸巴勒斯坦人日益加剧的暴力行为，并表示这些试图以暴力夺取巴勒斯坦土地的行径「必须停止」。

法新社引用巴勒斯坦卫生部数据统计，自加萨（Gaza）战争爆发以来，已有至少1050名巴勒斯坦人在约旦河西岸遭以色列部队或屯垦者杀害，其中包括武装分子，也有许多是平民。

以色列官方数据则显示，在巴勒斯坦攻击事件或以色列军事行动中，共有45名以色列人丧生，其中包括军人与平民。（编译：刘文瑜）