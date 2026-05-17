以色列总理：几乎铲除10/7突袭所有主谋

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（法新社耶路撒冷17日电） 以色列总理尼坦雅胡今天表示，以色列几乎完成加萨战争一项关键目标，即铲除所有策划10月7日突袭的主谋。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）上述谈话前，以色列军方宣布，巴勒斯坦伊斯兰主义运动组织哈玛斯（Hamas）武装支翼指挥官哈达德（Izz al-Din al-Haddad）于15日在加萨（Gaza）的空袭中遭到击毙。

尼坦雅胡于2023年10月7日突袭之后承诺锁定并且清除攻击行动的主谋。法新社根据以色列官方数据进行统计，这起事件造成1221人丧生。

尼坦雅胡在每周内阁会议中表示：「我承诺过，参与大屠杀和绑架行动的每一位主谋都将遭到铲除，无一幸免，现在我们已经非常接近完成这项任务。」

自从哈玛斯发动跨境攻击以来，以色列军方和情报单位持续针对该组织在加萨和区域内的高层政治领袖及武装指挥官展开猎杀行动。

在这场战争期间，以色列已经宣布对多名哈玛斯领袖进行暗杀，包括该组织前政治领袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）。 以色列士兵也击毙哈玛斯军事领袖辛瓦（Yahya Sinwar）。外界普遍认为他是10月7日袭击主谋之一。

长期担任哈玛斯武装派系指挥官、同被视为袭击主谋的戴夫（Mohammed Deif）也于战争期间遭到击杀。

以色列的袭击也锁定黎巴嫩的哈玛斯成员，以及与该组织结盟、伊朗支持的黎巴嫩什叶派基本教义民兵组织真主党（Hezbollah）高层，包括该组织前领袖纳斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

尼坦雅胡今天强调，目前以军已经控制加萨60%地区。

这项说法显示，军方仍持续扩张在加萨的行动范围。媒体近期报导，以军已经朝新划设的「橘线」（Orange Line）推进。

根据美国斡旋、去年10月10日正式生效的以哈停火协议，以色列部队本应撤退至加萨境内的「黄线」（Yellow Line），使其掌控逾50%巴勒斯坦领土。