以色列战机袭叶门叛军 报复特拉维夫致命攻击

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（法新社叶门荷台达20日电） 叶门什叶派激进团体青年运动叛军无人机昨天攻击以色列特拉维夫，造成一位平民丧生。以色列今天派战斗机袭击青年运动掌控的红海港��荷台达，有至少80人受伤。

以方袭击行动引发大火和浓烟。分析指出，这是以色列首度宣告对约1800公里外的阿拉伯半岛最贫穷国家叶门展开袭击。

以色列国防部长葛朗特（Yoav Gallant）于攻击行动后表示：「造成以色列平民流血得付出代价。」他并强调，「如果他们胆敢攻击我们」，将会对伊朗支持的青年运动（Huthi）展开更多军事行动。

他说：「中东各地都看着正在荷台达（Hodeida）引燃的这把火，其意义明确。」

攻击行动数小时后，以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）警告，以色列会「不择手段保卫自己」。

他发表电视演说指出：「我要向以色列的敌人们传达讯息：不要犯错。我们会不择手段保卫自己。伤害我们的人得为自己的侵略行径付出高昂代价。」

以色列军方表示，战机今天对「青年运动恐怖政权的军事目标」进行打击。军方在声明中表示，以色列战斗喷射机袭击荷台达港的军事目标，「就近数月来以色列国所受的数百次攻击作出回应」。

以色列袭击行动在荷台达港区引发大火。青年运动的卫生部透过青年运动旗下媒体发布声明指出，「造成80人受伤，他们大部分被严重烧伤」。声明没有提到人员死亡情况。

青年运动过去曾宣告对阿什杜德（Ashdod）、海法（Haifa）、埃拉特（Eilat）等以色列城��进行攻击，但是昨天对特拉维夫（Tel Aviv）的袭击似乎是以色列备受外界称道的防空系统首度遭到突破。