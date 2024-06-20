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以色列批准对黎巴嫩开战 真主党扬言以境无处安全

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（法新社贝鲁特19日电） 在以色列宣布已批准对黎巴嫩真主党的作战计画后，真主党领袖今天说，若两造之间全面开战，以色列将没有一寸土地是安全的；真主党并首度威胁欧盟成员国赛普勒斯和地中海其他地区。

以色列去年10月7日对控制加萨走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武装组织哈玛斯（Hamas）发动报复性攻击，而这8个多月期间，以色列也同时与伊朗撑腰的真主党（Hezbollah）隔界交火。

以色列外交部长卡兹（Israel Katz）昨天警告，与真主党全面开战的决定即将出炉。以军则表示「针对黎巴嫩的行动计画已获批准、生效」。

真主党昨天发布一段据称是由无人机深入以色列领土所拍到的敏感军事地点画面。

真主党领袖纳斯拉勒（Sayyed Hassan Nasrallah）今天在电视谈话中表示，若爆发更全面的战争，以色列「将没有安全的地方可以躲避我们的飞弹和无人机」。

纳斯鲁拉也威胁赛普勒斯（Cyprus），指责这个地中海岛国允许以色列使用其机场和基地进行军事演习。赛普勒斯为欧洲联盟成员国，地理位置靠近黎巴嫩，与黎巴嫩有着友好关系。

赛普勒斯总统克里斯托多里底斯（Nikos Christodoulides）否认赛普勒斯涉入战争，并说赛普勒斯是「解决方案的一环」。他说，在通往加萨的海上人道走廊上，赛普勒斯扮演的角色已「获得国际社会的认可」。（译者：纪锦玲）

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