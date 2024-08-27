以色列极右翼部长想在伊斯兰圣地建犹太会堂

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（法新社耶路撒冷26日电） 以色列国家安全部长班吉维尔本月稍早在耶路撒冷的艾格撒清真寺院区祈祷，触犯禁令、受国际谴责。他今天又说，如果可行，将在这个敏感地点兴建犹太会堂。

极右派的班吉维尔（Itamar Ben Gvir）一再忽视政府长期以来禁止犹太人在此地祈祷的规定。他接受以色列军方电台（Army Radio）访问时说，若有可能，他会在艾格撒（Al-Aqsa）院区建立犹太会堂。

他说：「如果我能随心所欲，我会在这里放一面以色列国旗。」

记者多次询问，若他能决定，是否会在这里建一座犹太会堂；班吉维尔最终回答：「会。」

艾格撒清真寺位于以色列占领的东耶路撒冷旧城，是伊斯兰第3大圣地，也是巴勒斯坦民族身分的象徵。此处也是犹太教最神圣之地，被尊为「圣殿山」（Temple Mount），是西元70年遭罗马人摧毁的第2座圣殿遗址。

在以色列当局维持的现况下，犹太人和其他非穆斯林族群可在指定时间内走访艾格撒院区，但不允许在这里祈祷或展示宗教符号。

近年，班吉维尔等强硬派宗教民族主义者日渐忽视院区的限制，有时会引来巴勒斯坦人的暴力回应。

班吉维尔自2022年12月就任国家安全部长以来，已走访这个备受争议的圣地至少6次，招致严厉谴责。

艾格撒清真寺院区虽受约旦管辖，但由以色列维安部队控制进出。

班吉维尔告诉以色列军方电台，犹太人应被允许在院区祷告。他说，「阿拉伯人可以在任何他们想要的地方祈祷，犹太人也应该要能在他们想要的地方祈祷」，并声称「现行政策允许犹太人在这里祈祷」。