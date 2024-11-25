以色列猛攻黎巴嫩首都南郊 称击中市区真主党指挥中心

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（法新社贝鲁特25日电） 以色列军队先前发布撤离警告，并于昨晚猛攻黎巴嫩政治与军事组织「真主党」据点后，根据黎国官媒报导与法新社电视影像，以军今天再对贝鲁特南郊发动新一波袭击。

黎巴嫩国营的国家通讯社（NNA）报导，「哈瑞芮克（Haret Hreik）周边地区3度遇袭」；法新社电视（AFPTV）影像显示南郊冒出浓烟。

以色列军方发言人阿德雷（Avichay Adraee）稍早在社群媒体X平台表示，以军将锁定真主党（Hezbollah）在南郊的设施建物，并指出几个特定地点。

以军稍后又说，空军根据情报，对位于南郊的数个真主党指挥中心进行空袭。

尽管欧洲联盟（EU）外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）昨天造访黎巴嫩并呼吁停火，以军周末仍对贝鲁特南部及其郊区发动猛烈攻势。

根据黎巴嫩卫生部，人口稠密的贝鲁特市中心巴士达区（Basta）23日遭遇致命袭击，造成至少29人丧生。

以色列军方今天提到，以军击中位于巴士达的真主党指挥中心。

真主党昨天宣称对以色列境内及黎巴嫩南部的以国部队、军事据点和城镇发动50起攻击，以军则通报有250发炮弹射入以国领土。