以色列称战争进入新阶段 德黑兰随即遭猛烈攻击

afp_tickers

2 分钟

（法新社德黑兰6日电） 以色列才宣布，美以联手攻击伊朗已进入「新阶段」，目标锁定「政权的基础设施」；随即德黑兰今天清晨就传出遭受猛烈攻击的报导。

法新社报导，伊朗战事进入第7天，影响的区域持续扩大。卡达表示，已拦截一架瞄准美军基地的无人机；黎巴嫩则通报，以色列空袭造成黎国死亡人数，增至123人。

美国与以色列28日联合出击下，伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）遭击毙。而美国总统川普排除哈米尼之子穆吉塔巴（Mojtaba）继承衣钵的可能性，称他只是个「小人物」。

今天清晨，伊朗媒体报导，首都德黑兰遭受猛烈攻击。

以色列军方将领稍早警告，美以联军正迈入「下一阶段」行动，将会「瓦解伊朗政权及其军力」。

以色列参谋总长萨米（Eyal Zamir）在电视声明中表示：「我们还有更多尚未公布的意外行动。」

美国战争部长赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布，「攻击伊朗及德黑兰的火力，即将大幅增强」。

伊朗革命卫队则表示，稍早一波空袭，造成以色列中部城市一处住宅大楼爆炸并引发大火，之后革命卫队也向特拉维夫（Tel Aviv）发射飞弹。（编译：纪锦玲）